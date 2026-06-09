José Mourinho holt seinen langjährigen Weggefährten Pepe zu Real zurück

José Mourinho ist bei Real Madrid in diesem Sommer wohl nicht der einzige Rückkehrer: Der Portugiese holt seinen Landsmann und langjährigen Weggefährten Pepe ebenfalls zu den Königlichen zurück.

Wie die Zeitung «Sport» berichtet, wird der 43-jährige Ex-Verteidiger Mourinho bei Real künftig als Co-Trainer assistieren. Pepe hat seine Profikarriere vor zwei Jahren beendet. Zwischen 2007 und 2017 lief er insgesamt zehn Jahre lang für Real auf. Unter der Leitung Mourinhos bestritt er dort zwischen 2010 und 2013 125 Partien.

Die beiden Portugiesen sollen Real nach zwei titellosen Jahren wieder auf Vordermann bringen. Klubpräsident Florentino Perez hat die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag souverän für sich entschieden und sich im Amt bestätigen können. Damit besteht nun grünes Licht für die Umsetzung seiner Pläne mit Mourinho und Co.