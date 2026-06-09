SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wiedervereinigung

José Mourinho holt seinen langjährigen Weggefährten Pepe zu Real zurück

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 10:32
José Mourinho holt seinen langjährigen Weggefährten Pepe zu Real zurück

José Mourinho ist bei Real Madrid in diesem Sommer wohl nicht der einzige Rückkehrer: Der Portugiese holt seinen Landsmann und langjährigen Weggefährten Pepe ebenfalls zu den Königlichen zurück.

Wie die Zeitung «Sport» berichtet, wird der 43-jährige Ex-Verteidiger Mourinho bei Real künftig als Co-Trainer assistieren. Pepe hat seine Profikarriere vor zwei Jahren beendet. Zwischen 2007 und 2017 lief er insgesamt zehn Jahre lang für Real auf. Unter der Leitung Mourinhos bestritt er dort zwischen 2010 und 2013 125 Partien.

Die beiden Portugiesen sollen Real nach zwei titellosen Jahren wieder auf Vordermann bringen. Klubpräsident Florentino Perez hat die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag souverän für sich entschieden und sich im Amt bestätigen können. Damit besteht nun grünes Licht für die Umsetzung seiner Pläne mit Mourinho und Co.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Wiedervereinigung

José Mourinho holt seinen langjährigen Weggefährten Pepe zu Real zurück

9.06.2026 - 10:32
In Richtung Präsident

Bayern-Boss Hainer macht Real wegen Michael Olise eine Ansage

8.06.2026 - 11:49
Wie reagiert Bayern München?

Real Madrid beobachtet Olise und hat Grund zur Hoffnung

7.06.2026 - 14:56
Wegen Schwindeleien

Auch der Klopp-Berater zeigt sich genervt von Real-Kandidat Riquelme

6.06.2026 - 11:04
Klare Absicht

Real Madrids 150 Mio. Euro-Angebot soll nun doch Michael Olise gelten

5.06.2026 - 13:12
Grosse Ankündigung

Real Madrid gibt am Dienstag ein 150 Millionen Euro-Angebot für neuen Star ab

5.06.2026 - 11:25
Für 15 Millionen

Benfica bestätigt, dass Real Madrid die Ausstiegsklausel bei Mourinho aktivieren will

4.06.2026 - 17:53
ManCity ist sauer

Haaland & Beraterin Pimenta weisen Aussagen von Riquelme zurück

4.06.2026 - 09:12
Klausel aktiviert

Real Madrid hat Inter-Profi Denzel Dumfries bereits unter Vertrag genommen

3.06.2026 - 21:34
Konaté & Dumfries

José Mourinho hat zwei Transfers bei Real Madrid bereits zugestimmt

3.06.2026 - 11:00