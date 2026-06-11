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Neue Herausforderung

FCB-Profi Dion Kacuri wechselt nach Österreich

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 18:52
FCB-Profi Dion Kacuri wechselt nach Österreich

Mittelfeldspieler Dion Kacuri verlässt den FC Basel für mindestens eine Saison.

Der 22-jährige Spielmacher wird für ein Jahr an den SC Austria Lustenau ausgeliehen. Die Österreicher verfügen im Anschluss über eine Kaufoption. Kacuri wurde ursprünglich bei den Grasshoppers ausgebildet und stiess im Februar 2024 zum FCB. Dort konnte er sich bei den Profis jedoch nicht auf Anhieb durchsetzen. Er war in der Saison 2024/25 an Yverdon-Sport ausgeliehen und bestritt in der abgelaufenen Saison für den FCB lediglich sieben Partien in der Super League. Zwischenzeitlich kam er für die U21 zum Zug.

In Österreich will er nun den nächsten Schritt tätigen. Zu seinem Wechsel sagt Kacuri: «Ich war von den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Austria von Beginn an überzeugt und freue mich jetzt sehr hier zu sein und diese neue Herausforderung in Lustenau anzunehmen. Der Verein ist sehr familiär und ich habe bereits viel über die besondere Atmosphäre und die Fans gehört. Ich habe grosse Ziele und kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Lustenaus Sportchef Dieter Alge meint: «Mit Dion konnten wir einen Spieler verpflichten, der zu den größten Talenten der Schweiz zählt. Er überzeugt durch seine hervorragende technische und taktische Ausbildung und kann mehrere Positionen bekleiden. Dank seiner Spielintelligenz und seiner körperlichen Präsenz wird er unserem Spiel zusätzliche Perspektiven und neue Möglichkeiten verleihen.»

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