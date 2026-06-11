Abgang beim FCB: Finn van Breemen findet in Portugal neuen Klub

Der niederländische Abwehrspieler Finn van Breemen läuft in der kommenden Saison nicht mehr für den FC Basel auf: Der 23-Jährige unterschreibt beim portugiesischen Erstligisten Famalicão.

Die beiden Klubs bestätigten den Transfer am Donnerstagnachmittag. Van Breemen stiess ursprünglich im Sommer 2023 aus Den Haag zum FCB und bestritt für Rotblau 52 Partien. Ein Jahr vor Vertragsende verlässt er die Bebbi nun und wechselt nach Portugal.

Beim FC Famalicão will der 23-Jährige seine Karriere neu lancieren, nachdem diese zuletzt wegen mehrerer Verletzungen ins Stocken geraten ist. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für den FC Basel jedoch nur einem einzigen Super League-Spiel im Einsatz.

Als Ablöse fliessen laut «Blick» rund 1,5 Millionen Franken in die Kassen des FCB. Van Breemen unterschreibt beim neuen Verein für vier Jahre.