Der FC Basel scheitert mit zwei Angeboten für nigerianischen Verteidiger

Der FC Basel ist zuletzt mit gleich zwei Angeboten für den nigerianischen Abwehrspieler Akpe Victory bei dessen ungarischem Klub Zalaegerszeg vorstellig geworden. Die Offerten der Bebbi wurden jedoch abgelehnt.

Dies berichtet Transferexperte Ben Jacobs. Der FCB unternimmt grosse Anstrengungen für eine Verpflichtung des 19-jährigen Innenverteidigers, ist bislang allerdings nicht erfolgreich. Victory steht beim ungarischen Erstligisten bis 2028 unter Vertrag.

Der Super Ligist ist bei weitem nicht der einzige Klub, der Interesse zeigt. Auch die Rangers, Benfica sowie Vereine aus Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien haben den Youngster demnach auf dem Zettel. Die Ablöseforderung von Zalaegerszeg soll inzwischen bei stolzen 5 Mio. Euro liegen.