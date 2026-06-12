So begründet Dominik Schmid seinen Abgang beim FC Basel

Dominik Schmid verlässt seinen Stammklub FC Basel erneut und wechselt erstmals ins Ausland. In gleich zwei Statements begründet der 28-jährige Aussenverteidiger seinen Schritt.

Der Linksfuss wechselt zum ersten Mal überhaupt während seiner Karriere ins Ausland und unterschreibt bei Red Bull Salzburg gleich für vier Jahre bis 2030. Dennoch ist ihm der Abgang beim FCB nicht leicht gefallen, wie er auf der Webseite seines Stammklubs betont. «Nach drei unglaublich intensiven Jahren habe ich mich dazu entschieden, den nächsten Schritt zu gehen. Wir hatten in dieser Zeit schwierige, aber auch wahnsinnig schöne Momente zusammen. Die Nächte auf dem Barfi in der Double-Saison werde ich nie vergessen. Der Schritt weg vom FCB tut mir einerseits sehr weh, andererseits bin ich aber auch in einem guten Alter, um noch einmal etwas Neues zu wagen. Vielen Dank für euren Support – in guten wie in schlechten Zeiten.»

In Salzburg spricht Schmid vom grossen Karriereschritt, den er nun tätigen kann: «Weil es mein erstes Engagement im Ausland ist, ist dieser Wechsel für mich ein grosser Karriereschritt. Und darauf freue ich mich sehr! Die letzten Tage waren recht turbulent, es ging am Ende dann doch alles sehr schnell. Entscheidend waren für mich die Gespräche mit Marcus Mann, der mir die Ziele mit dem FC Red Bull Salzburg sehr genau geschildert hat. Ich weiss, dass ich in eine sehr junge Mannschaft komme, in der mein Leadership – auf dem Platz und auch abseits davon – gefragt ist. Das ist für mich eine sehr reizvolle Aufgabe.»

Finanziell reizvoll ist der Wechsel selbstredend auch. Dies lässt auch der neue Sportliche Leiter des FC Basel, Valentin Stocker, verlauten, indem er erklärt, dass «wir als FCB mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten anderer Clubs nicht mithalten können.»