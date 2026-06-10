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Viel Vertrauen

Der FC Basel bindet sein Goalietalent Bennett Hoch

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 13:19
Der FC Basel bindet sein Goalietalent Bennett Hoch

Der FC Basel bindet sein 18-jähriges Goalietalent Bennett Hoch langfristig.

Das Eigengewächs unterzeichnet bei den Bebbi einen langfristigen Vertrag bis 2030. Hoch wird nun fix ins Torhüterteam der 1. Mannschaft aufgenommen, nachdem er bislang für die U19 und die U21 auflief.

In der Promotion League kam er in der vergangenen Spielzeit zu elf Einsätzen. Nun soll er sich im täglichen Umfeld des Profifussballs weiterentwickeln. Er ergänzt das Torhüterteam um Rückkehrer Jonas Omlin, Routinier Mirko Salvi und Youngster Renato Widmer D’Autilia.

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