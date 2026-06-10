Viel Vertrauen
Der FC Basel bindet sein Goalietalent Bennett Hoch
Der FC Basel bindet sein 18-jähriges Goalietalent Bennett Hoch langfristig.
Das Eigengewächs unterzeichnet bei den Bebbi einen langfristigen Vertrag bis 2030. Hoch wird nun fix ins Torhüterteam der 1. Mannschaft aufgenommen, nachdem er bislang für die U19 und die U21 auflief.
In der Promotion League kam er in der vergangenen Spielzeit zu elf Einsätzen. Nun soll er sich im täglichen Umfeld des Profifussballs weiterentwickeln. Er ergänzt das Torhüterteam um Rückkehrer Jonas Omlin, Routinier Mirko Salvi und Youngster Renato Widmer D’Autilia.
Der FC Basel 1893 freut sich sehr, mit Bennett Hoch ein vielversprechendes Torhütertalent langfristig an sich binden zu können. Der Club hat sich mit seinem 18-jährigen Spieler auf eine… pic.twitter.com/uTDqId88Lk
— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 10, 2026
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