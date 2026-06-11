Ajax Amsterdam bietet Yann Sommer den Nummer 1-Posten an

Yann Sommer könnte Inter Mailand in diesem Sommer verlassen. Der niederländische Topklub Ajax Amsterdam bietet dem früheren Schweizer Nati-Goalie nun den Nummer 1-Posten an.

Der Verein aus der Eredivisie ist auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper. Dabei wollen die Klubbosse offenbar auf einen erfahrenen Routinier setzen. Zuletzt gab es Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung von Barcelonas Marc-André ter Stegen. Nun rückt jedoch Yann Sommer in den Fokus: Laut «Gazzetta dello Sport» soll der 37-Jährige die Nachfolge des Tschechen Vitezslav Jaros antreten, der nach seiner Leihe erst einmal zum FC Liverpool zurückkehrt.

Der Abgang Sommers bei Inter soll bereits feststehen: Angeblich hat sich der Ex-Basler sogar schon von seinen Teamkollegen verabschiedet. Der aktuelle Vertrag läuft Ende Juni aus. Es gab zwar Gespräche, diese resultierten aber offenbar nicht in einem neuen Kontrakt. Dies liegt in erster Linie daran, dass Inter auf eine neue Nummer 1 zu setzen scheint. Von Lazio soll Ivan Provedel zu den Nerazzurri stossen.

Zwischenzeitlich machte sich der FCB Hoffnungen auf eine Rückkehr von Sommer. Dieser sieht seine unmittelbare Zukunft aber weiterhin im Ausland. Bei den Bebbi hat inzwischen Jonas Omlin angeheuert.