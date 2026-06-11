SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Aufgabe?

Ajax Amsterdam bietet Yann Sommer den Nummer 1-Posten an

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 14:58
Ajax Amsterdam bietet Yann Sommer den Nummer 1-Posten an

Yann Sommer könnte Inter Mailand in diesem Sommer verlassen. Der niederländische Topklub Ajax Amsterdam bietet dem früheren Schweizer Nati-Goalie nun den Nummer 1-Posten an.

Der Verein aus der Eredivisie ist auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper. Dabei wollen die Klubbosse offenbar auf einen erfahrenen Routinier setzen. Zuletzt gab es Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung von Barcelonas Marc-André ter Stegen. Nun rückt jedoch Yann Sommer in den Fokus: Laut «Gazzetta dello Sport» soll der 37-Jährige die Nachfolge des Tschechen Vitezslav Jaros antreten, der nach seiner Leihe erst einmal zum FC Liverpool zurückkehrt.

Der Abgang Sommers bei Inter soll bereits feststehen: Angeblich hat sich der Ex-Basler sogar schon von seinen Teamkollegen verabschiedet. Der aktuelle Vertrag läuft Ende Juni aus. Es gab zwar Gespräche, diese resultierten aber offenbar nicht in einem neuen Kontrakt. Dies liegt in erster Linie daran, dass Inter auf eine neue Nummer 1 zu setzen scheint. Von Lazio soll Ivan Provedel zu den Nerazzurri stossen.

Zwischenzeitlich machte sich der FCB Hoffnungen auf eine Rückkehr von Sommer. Dieser sieht seine unmittelbare Zukunft aber weiterhin im Ausland. Bei den Bebbi hat inzwischen Jonas Omlin angeheuert.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Neue Herausforderung

FCB-Profi Dion Kacuri wechselt nach Österreich

11.06.2026 - 18:52
Klub zeigt Interesse

Ex-Basler Noah Katterbach winkt Neustart in der 2. Bundesliga

11.06.2026 - 17:32
Neue Aufgabe?

Ajax Amsterdam bietet Yann Sommer den Nummer 1-Posten an

11.06.2026 - 14:58
Unterschrift erfolgt

Abgang beim FCB: Finn van Breemen findet in Portugal neuen Klub

11.06.2026 - 14:44
Diesmal für die U21

Der FC Basel kassiert eine weitere 0:3-Forfait-Niederlage

11.06.2026 - 10:35
Viel Vertrauen

Der FC Basel bindet sein Goalietalent Bennett Hoch

10.06.2026 - 13:19
Bereits beim Medizintest

Schmerzhafter FCB-Abgang: Dominik Schmid wechselt nach Österreich

10.06.2026 - 10:37
Nicole Leuthardt

Der FC Basel seine neue Chefin für den Frauenfussball gefunden

9.06.2026 - 17:23
Danique Stein ist da

Der FC Basel hat seine neue Cheftrainerin bestimmt

8.06.2026 - 17:53
Abgelehnt

Der FC Basel scheitert mit zwei Angeboten für nigerianischen Verteidiger

6.06.2026 - 16:44