Der FC Basel verkündet den Transfer von Jonas Omlin

Der FC Basel hat seine Torhütersituation für die kommende Saison geregelt: Jonas Omlin kehrt als Nachfolger von Marwin Hitz zum FC Basel zurück.

Dort lief der 32-Jährige bereits zwischen 2018 und 2020 auf, ehe er sich ins Ausland verabschiedete, wo er für Montpellier, Borussia Mönchengladbach und zuletzt ein halbes Jahr für Bayer Leverkusen spielte. Omlin unterschreibt am Rheinknie für drei Jahre bis 2029.

Der Neuzugang freut sich über die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: «Es fühlt sich für mich ein wenig wie ein Nach-Hause-Kommen an, und ich freue mich unglaublich auf das Wiedersehen mit den grossartigen Fans im Joggeli. Ich habe sehr viele positive Erinnerungen an den FCB. Hier durfte ich mit dem Team meinen ersten Titel gewinnen und durch meine Leistungen beim FCB habe ich mich für ein Aufgebot in der Nationalmannschaft sowie für ein Engagement im Ausland empfohlen. Nun freue ich mich sehr darauf, mit einem gefüllten Rucksack an Erfahrung zurückzukehren und zu helfen, mit dem FCB wieder um die Titel mitzuspielen.»

Der neue sportliche Leiter, Valentin Stocker, meint: «Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Jonas Omlin, mit dem wir bereits seit längerer Zeit im Austausch stehen. Jonas hat schon vor und auch während seiner Zeit im Ausland bewiesen, dass er für eine Mannschaft weit mehr als nur ein starker Rückhalt im Tor ist: Er bringt Leaderqualitäten auf und neben dem Platz mit, arbeitet jederzeit hochprofessionell und übernimmt auch gerne Verantwortung. Zwar wurde seine Karriere immer wieder durch Verletzungen gebremst, an seinen Torhüterqualitäten bestehen jedoch keinerlei Zweifel. Wir hoffen, dass er bei uns wieder möglichst lange verletzungsfrei bleibt und sein Potenzial voll ausschöpfen kann.»