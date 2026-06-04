Der FC Basel trennt sich nach nur einem Jahr vom Chef des Frauenfussballs

Das war ein kurzes Engagement: Nur ein Jahr nach seiner Ankunft als Leiter Frauenfussball verlässt Fabian Sanginés den FC Basel bereits wieder.

Als Begründung werden unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Weiterentwicklung des FCB-Frauenfussballs angegeben. Sanginés übernahm im Juni 2025 die Gesamtverantwortung und -organisation des Bereichs und war gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden auch für den Betrieb der Frauen-Nachwuchsabteilung zuständig.

Die abgelaufene Saison schloss das Team der AXA Women’s Super League auf dem dritten Tabellenplatz ab. Unter der Gesamtverantwortung des 37-Jährigen ereignete sich allerdings ein eklatanter und auch sehr peinlicher Fehler: Im Playoff-Viertelfinal gegen den FC St. Gallen wurde seitens der Baslerinnen eine Spielerin eingesetzt, die nicht auf dem Matchblatt stand. Zudem überschritt das Team die maximal zulässige Anzahl an Wechselgelegenheiten. Die Partie endete letztlich forfait und die FCB-Frauen schieden deshalb am grünen Tisch aus.

Sanginés habe sich nun entschieden, den Verein nach einer Übergangsphase zu verlassen. Der FCB betont, dass er diesen Schritt bedaure.