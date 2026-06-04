SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Fabian Sanginés geht

Der FC Basel trennt sich nach nur einem Jahr vom Chef des Frauenfussballs

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 14:49
Der FC Basel trennt sich nach nur einem Jahr vom Chef des Frauenfussballs

Das war ein kurzes Engagement: Nur ein Jahr nach seiner Ankunft als Leiter Frauenfussball verlässt Fabian Sanginés den FC Basel bereits wieder.

Als Begründung werden unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Weiterentwicklung des FCB-Frauenfussballs angegeben. Sanginés übernahm im Juni 2025 die Gesamtverantwortung und -organisation des Bereichs und war gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden auch für den Betrieb der Frauen-Nachwuchsabteilung zuständig.

Die abgelaufene Saison schloss das Team der AXA Women’s Super League auf dem dritten Tabellenplatz ab. Unter der Gesamtverantwortung des 37-Jährigen ereignete sich allerdings ein eklatanter und auch sehr peinlicher Fehler: Im Playoff-Viertelfinal gegen den FC St. Gallen wurde seitens der Baslerinnen eine Spielerin eingesetzt, die nicht auf dem Matchblatt stand. Zudem überschritt das Team die maximal zulässige Anzahl an Wechselgelegenheiten. Die Partie endete letztlich forfait und die FCB-Frauen schieden deshalb am grünen Tisch aus.

Sanginés habe sich nun entschieden, den Verein nach einer Übergangsphase zu verlassen. Der FCB betont, dass er diesen Schritt bedaure.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Fabian Sanginés geht

Der FC Basel trennt sich nach nur einem Jahr vom Chef des Frauenfussballs

4.06.2026 - 14:49
FIFA-Prämien

YB sahnt dank der WM ab, der FC Basel geht (fast) leer aus

4.06.2026 - 11:27
Wieder an Bord

Klublegende Mario Cantaluppi kehrt zum FC Basel zurück

3.06.2026 - 18:55
Stürmer im Fokus

Der haitianische Nationalspieler Lenny Joseph ist oder war Thema beim FC Basel

3.06.2026 - 11:41
Im Fokus

Red Bull Salzburg will dem FCB Dominik Schmid ausspannen

29.05.2026 - 18:12
Klub gefunden

Der frühere FCB-Trainerkandidat Davide Ancelotti wechselt nach Frankreich

29.05.2026 - 18:02
In die 1. Mannschaft

Der FC Basel verlängert mit Goalie Renato Widmer D’Autilia und befördert ihn

29.05.2026 - 15:01
Maata Magassa

Der FC Basel könnte einen mauretanischen Nationalspieler verpflichten

29.05.2026 - 12:39
Neue Aufgabe

FC Basel stellt sich neu auf: Valentin Stocker übernimmt tragende Rolle

28.05.2026 - 15:15
Ein Überblick

FC Basel Transfer: Die 10 grössten Verkäufe der Vereinsgeschichte

28.05.2026 - 13:09