In die 1. Mannschaft
Der FC Basel verlängert mit Goalie Renato Widmer D’Autilia und befördert ihn
Der FC Basel verlängert den Vertrag mit seinem 18-jährigen Goalie-Talent Renato Widmer D’Autilia und holt den Youngster fix ins Profiteam.
In der vergangenen Saison bestritt der junge Torhüter unter anderem drei Partien für die U21 in der Promotion League und kam ansonsten in der U19 zum Zug. Bei der 0:4-Niederlage gegen Lugano sass er vor rund zwei Wochen erstmals in der Super League auf der Ersatzbank. Widmer D’Autilia bindet sich nun für vier Jahre bis 2030 an die Basler.
Ausgebildet wurde der italienisch-brasilianische Doppelbürger einst in den Akademien von Palmeiras, Inter Mailand und Bologna. Zudem wurde er bereits mehrfach für italienische Nachwuchs-Nationalteams aufgeboten.
Beim FCB wird er ab kommender Saison nun fester Bestandteil des Goalieteams der 1. Mannschaft sein. Er soll nach Klubangaben behutsam an den Spitzenfussball herangeführt werden.
