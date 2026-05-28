FC Basel Transfer: Die 10 grössten Verkäufe der Vereinsgeschichte

Der FC Basel hat sich einen der solidesten Transferrufe im Schweizer Fussball erarbeitet. Seit den 2000er Jahren bringt der Basler Klub regelmässig Spieler hervor, die sich anschliessend in den grossen europäischen Ligen durchsetzen und Rekordverkäufe erzielen, die den FCB in eine Sonderklasse der Super League stellen. Hier sind die 10 bedeutendsten Abgänge der Vereinsgeschichte.

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Die grössten FCB-Verkäufe auf einen Blick

Die zehn grössten Abgänge des FC Basel erzielen zusammen mehr als 171 Millionen Euro an Einnahmen, mit sehr unterschiedlichen Profilen: Eigengewächse der Akademie, ausländische Zugänge mit Weiterverkaufsgewinn oder Talente aus zweitklassigen Ligen.

Spieler Ablöse Einkaufspreis Gewinn Breel Embolo 25,00 Mio. € Eigengewächs +25,00 Mio. € Manuel Akanji 21,50 Mio. € ~0,65 Mio. € +20,85 Mio. € Zeki Amdouni 18,60 Mio. € 4,00 Mio. € +14,60 Mio. € Andy Diouf 15,00 Mio. € 5,50 Mio. € +9,50 Mio. € Thierno Barry 14,00 Mio. € 3,00 Mio. € +11,00 Mio. € Renato Veiga 14,00 Mio. € 4,60 Mio. € +9,40 Mio. € Arthur Cabral 14,00 Mio. € 6,00 Mio. € +8,00 Mio. € Mohamed Salah 13,20 Mio. € 2,50 Mio. € +10,70 Mio. € Xherdan Shaqiri 11,80 Mio. € Eigengewächs +11,80 Mio. € Jonas Adjei Adjetey 9,50 Mio. € Ausbildungsentschädigung ~+9,50 Mio. €

Quelle: fussballtransfers.com / Transfermarkt

1. Breel Embolo – 25 Millionen Euro (FC Schalke 04, 2016)

Aus der FCB-Akademie hervorgegangen, etabliert sich Breel Embolo in der Saison 2015/16 als einer der vielversprechendsten Stürmer der Super League. Mit nur 19 Jahren bestreitet er 27 Spiele und erzielt 9 Tore, was mehrere deutsche Klubs auf ihn aufmerksam macht. Schalke 04 zahlt im Sommer 2016 25 Millionen Euro und stellt damit einen absoluten Rekord für einen Abgang aus der Super League auf, der bis heute Bestand hat.

Beim FCB: 2014-2016

Statistiken: 27 Spiele, 9 Tore (Saison 2015/16)

Besonderheit: Rekordabgang der Super League, bis 2026 unerreicht

2. Manuel Akanji – 21,5 Millionen Euro (Borussia Dortmund, 2018)

800 000 CHF im Jahr 2015, 21,5 Millionen Euro im Januar 2018: Akanjis Weg beim FCB steht stellvertretend für das Basler Modell. Mit nur 19 Jahren von FC Winterthur verpflichtet, etabliert sich der Innenverteidiger über drei Spielzeiten als unumstrittener Stammspieler und gewinnt dabei zwei Meistertitel. Borussia Dortmund schliesst den Transfer in der Winterpause ab, was einen Gewinn von mehr als 20 Millionen in zweieinhalb Jahren bedeutet. Dieser Karriereweg eines Talents, das in der Super League aufblüht und dann in einer Top-5-Liga explodiert, wird von Sportwetteninteressierten genau verfolgt, unter anderem über die Sportwetten-Seiten, die die Schweizer Liga abdecken und von Critique Jeu erfasst werden.

Beim FCB: 2015-2018

Statistiken: 77 Pflichtspiele

Besonderheit: Transfer in der Winterpause abgeschlossen, zweitgrösster Vereinsverkauf

3. Zeki Amdouni – 18,6 Millionen Euro (FC Burnley, 2023)

Eine Saison beim FCB, 43 Spiele, 19 Tore: Zeki Amdouni setzt sich in der Saison 2022/23 sofort als einer der torgefährlichsten Angreifer der Super League durch. Auf Leihbasis von Lausanne-Sport im Sommer 2022 gekommen, überzeugen seine Leistungen den FCB, die Kaufoption für 4 Millionen Euro im Mai 2023 zu ziehen. Burnley, frischgebackener Aufsteiger in die Premier League, zahlt 18,6 Millionen Euro zwei Monate später und erzielt damit einen Gewinn von 14,6 Millionen in einer einzigen Spielzeit.

Beim FCB: 2022-2023

Statistiken: 43 Spiele, 19 Tore

Nettogewinn: 14,6 Mio. € in einer Saison

4. Andy Diouf – 15 Millionen Euro (RC Lens, 2023)

Im Sommer 2022 vom Stade Rennais ausgeliehen, bestreitet Andy Diouf in der Saison 2022/23 48 Pflichtspiele für den FCB, davon 18 in der Conference League. Seine Leistungen überzeugen den Klub, die Kaufoption für 5,5 Millionen Euro im Jahr 2023 zu ziehen. RC Lens verpflichtet ihn umgehend für 15 Millionen Euro, was einem Nettogewinn von 9,5 Millionen entspricht, ohne dass Diouf auch nur eine vollständige Saison als fester Vertragsspieler beim FCB absolviert hatte.

Beim FCB: 2022-2023 (Leihe, dann Kauf)

Statistiken: 48 Pflichtspiele, 3 Tore

Nettogewinn: 9,5 Mio. €

5. Thierno Barry – 14 Millionen Euro (FC Villarreal, 2024)

3 Millionen Euro für seine Verpflichtung von Beveren im Juli 2023, 14 Millionen ein Jahr später kassiert: Thierno Barry verkörpert die Transferlogik des FCB in Reinform. Als Torschützenkönig der belgischen Challenger Pro League der Vorsaison mit 20 Toren in 31 Spielen, schlägt der französisch-guineische Stürmer in der Super League mit 35 Spielen und 9 Toren in der Saison 2023/24 ein. Villarreal, auf der Suche nach einem Mittelstürmer nach dem Abgang von Alexander Sørloth, schliesst den Transfer im August 2024 ab.

Beim FCB: 2023-2024

Statistiken: 35 Spiele, 9 Tore (Saison 2023/24)

Nettogewinn: 11 Mio. € in einer Saison

6. Renato Veiga – 14 Millionen Euro (FC Chelsea, 2024)

In der Jugend des Sporting CP ausgebildet und in der zweiten Hälfte der Saison 2022/23 an Augsburg in der Bundesliga verliehen, wechselt Renato Veiga im Sommer 2023 nach Basel. In einer Saison in der Super League überzeugt der vielseitige portugiesische Verteidiger Chelsea, im Juli 2024 14 Millionen Euro für seine Dienste zu zahlen, verbunden mit einem Siebenjahresvertrag. Mit 20 Jahren zum Zeitpunkt des Transfers und ohne je in einer Top-5-Liga gespielt zu haben, wird er zu einem der ungewöhnlichsten Abgänge der jüngeren FCB-Geschichte.

Beim FCB: 2023-2024

Statistiken: 26 Spiele, 2 Tore

Besonderheit: Siebenjahresvertrag bei Chelsea, portugiesischer U21-Nationalspieler

7. Arthur Cabral – 14 Millionen Euro (AC Florenz, 2022)

Im Sommer 2019 auf Leihbasis von Palmeiras gekommen, überzeugt Arthur Cabral den FCB bereits in der folgenden Saison, die Kaufoption für 6 Millionen Euro zu ziehen. Als Stammspieler seit 2020 etabliert, wird der Brasilianer mit 27 Toren in 31 Spielen in der ersten Hälfte der Saison 2021/22 zum Torschützenkönig der Super League. Die Fiorentina, auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Juventus gewechselten Dušan Vlahović, verpflichtet ihn im Januar 2022 für 14 Millionen Euro, was einem Gewinn von 8 Millionen auf einen Spieler im Zenit seines Wertes entspricht.

Beim FCB: 2019-2022 (mit anfänglicher Leihe)

Statistiken: Torschützenkönig Super League 2021/22, 27 Tore in 31 Spielen

Nettogewinn: 8 Mio. € für einen für 6 Mio. € eingekauften Stürmer

8. Mohamed Salah – 13,2 Millionen Euro (FC Chelsea, 2014)

Bei einem Freundschaftsspiel 2012 entdeckt, wechselt Salah für 2,5 Millionen Euro von Al-Mouqawloun zum FCB. Seine erste Saison ist sofort wegweisend: Schweizer Meister, Halbfinale der Europa League und Wahl zum besten Spieler der Super League 2012/13. In der folgenden Saison erzielt er zwei Tore gegen Chelsea in der Champions League und trägt zu zwei Basler Siegen gegen den Klub bei, der ihn im Januar 2014 für 13,2 Millionen Euro verpflichtet, was einem Gewinn von 10,7 Millionen in 18 Monaten entspricht.

Beim FCB: 2012-2014

Statistiken: 79 Pflichtspiele insgesamt

Besonderheit: Schweizer Meister 2012/13, bester Spieler der Super League, Halbfinale Europa League

9. Xherdan Shaqiri – 11,8 Millionen Euro (FC Bayern München, 2012)

Aus der Basler Akademie hervorgegangen, etabliert sich Xherdan Shaqiri über drei Spielzeiten als einer der gefährlichsten Aussenspieler der Super League. Die Saison 2011/12 ist entscheidend: 27 Spiele, 9 Ligatore, Meistertitel und Schweizer Cup im Elfmeterschiessen gegen Luzern gewonnen. Der FC Bayern München, in jener Saison Europameister, zahlt am 1. Juli 2012 11,8 Millionen Euro. Erster Transfer in der Geschichte des FCB zu einem Klub der europäischen Top 5. Die FC Basel Transfergerüchte rund um solche Eigengewächse haben seither regelmässig Bundesliga-Klubs beschäftigt.

Beim FCB: 2009-2012 (Profikader)

Statistiken: 129 Pflichtspiele, 27 Ligatore

Besonderheit: drei Schweizer Meistertitel (2010, 2011, 2012), erster FCB-Transfer zu einem Top-5-Klub (2012)

10. Jonas Adjei Adjetey – 9,5 Millionen Euro (VfL Wolfsburg, 2026)

2022 aus den ghanaischen Akademien über Berekum Chelsea kommend, arbeitet sich Jonas Adjei Adjetey beim FCB vom Nachwuchs zum Stammspieler in der Innenverteidigung hoch. Mit 22 Jahren zieht er das Interesse von Wolfsburg auf sich, das im Februar 2026 9,5 Millionen Euro zahlt, um seine in der Bundesliga schwächelnde Abwehr zu verstärken. Der Transfer wird mitten in der Winterpause abgeschlossen, nach dreieinhalb Spielzeiten in Basel.

Beim FCB: 2022-2026

Statistiken: 73 Pflichtspiele insgesamt, Schweizer Meister 2024/25

Besonderheit: Real Betis hatte 2025 ein Angebot von 4 Mio. € unterbreitet, das der FCB ablehnte, bevor sich Wolfsburg durchsetzte

Das Transfermodell des FC Basel: Warum der Klub immer verkauft

Seit der Saison 2015/16 hat der FCB mehr als 200 Millionen Euro an Nettotransfereinnahmen erzielt, mehr als doppelt so viel wie die 90 Millionen, die Young Boys im gleichen Zeitraum einnehmen konnten.

Das Basler Modell stützt sich auf zwei sich ergänzende Säulen, die unter der Führung von Georg Heitz und Bernhard Heusler in den 2010er Jahren strukturiert wurden. Die erste versorgt Bundesligaklubs mit Verteidigern und Mittelfeldspielern aus der eigenen Akademie: Shaqiri, Granit Xhaka, Yann Sommer, Embolo und Akanji haben alle diesen Weg genommen. Die zweite besteht darin, Angreifer oder offensive Mittelfeldspieler aus unterbewerteten Ligen (Belgien, Brasilien, Ägypten) oder von Ligue-1-Klubs per Leihe mit Kaufoption zu verpflichten, sie in der Super League und der Conference League zu präsentieren und anschliessend an die europäischen Top-5-Ligen weiterzuverkaufen. Salah aus Ägypten, Cabral von Palmeiras, Barry aus Beveren veranschaulichen diesen Kreislauf.

Was den FCB von den meisten Klubs mit ähnlichem Modell unterscheidet, ist die systematische Nutzung von Weiterverkaufsklauseln: Bei vielen Transfers behält der Klub einen Prozentsatz an zukünftigen Verkaufserlösen von Barry (zu Everton), Diouf (Inter Mailand) oder Dan Ndoye (Nottingham). Die ununterbrochene europäische Qualifikation seit 1999 spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle: Sie bietet den von ausländischen Scouts anvisierten Spielern eine Bühne und rechtfertigt Verkaufspreise, die die Schweizer Liga allein nicht ermöglichen würde. Die FC Basel Transfer News betreffen mittlerweile regelmässig Klubs aus der Premier League, La Liga und der Serie A, was die Glaubwürdigkeit unterstreicht, die der Klub auf dem europäischen Markt erworben hat.