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Der Schweizer U21-Captain Roggerio Nyakossi weckt grosse Begehrlichkeiten

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 12:02
Der Schweizer U21-Captain Roggerio Nyakossi weckt grosse Begehrlichkeiten

Der Schweizer Abwehrspieler Roggerio Nyakossi hat sich nach einer starken Saison in der belgischen Jupiler Pro League in den Fokus zahlreicher Klubs aus den europäischen Topligen gespielt.

Der 22-jährige Genfer überzeugt im Abwehrzentrum durch seine starke Physis und auch seine Fähigkeiten im Spielaufbau. Er wird von vielen Klubs gescoutet. Laut Transferexperte Ekrem Konur zählen etwa die Bundesliga-Klubs Stuttgart, Werder Bremen, Augsburg und Hoffenheim dazu. Auch von der Insel gibt es Interesse: Namentlich genannt werden Everton und Ipswich Town. Zudem soll Feyenoord Rotterdam ein Auge auf Nyakossi geworfen haben.

Dessen Vertrag bei seinem aktuellen belgischen Arbeitgeber OH Leuven läuft noch über eine weitere Saison bis Juni 2027. Angeblich möchten ihn die Belgier unbedingt längerfristig halten und sogar um ihn herum eine Mannschaft aufbauen.

Die Situation ist durchaus kompliziert: Nyakossis Ex-Verein Olympique Marseille verfügt einerseits über eine Weiterverkaufsbeteiligung und andererseits über eine Rückkaufoption in Höhe von 6 Mio. Euro. Leuven behält die Transferrechte also nicht alleine.

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