SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Mal schauen"

Johan Manzambi lässt seine Zukunft in Freiburg offen

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 13:38
Johan Manzambi lässt seine Zukunft in Freiburg offen

Das verlorene Europa League-Finale könnte unter Umständen das letzte Spiel von Johan Manzambi im Dress des SC Freiburg gewesen sein.

Nach der 0:3-Niederlage gegen Aston Villa lässt der 20-jährige Schweizer Nationalspieler seine Zukunft im Breisgau gegenüber «Bild» ziemlich weit offen. Auf die Frage, ob er sein letztes Spiel Trikot des SC bereits bestritten hat, meint Manzambi: «Ich weiss es ehrlich nicht, mein Vertrag geht bis 2030. Mal schauen. Jetzt muss ich mich erst mal auf die WM vorbereiten. Dann schaue ich, wie es für mich weitergeht.»

Der Youngster steht im 26-Mann-Kader von Murat Yakin für die anstehende WM und könnte dort im Schweizer Team durchaus eine gewichtige Rolle spielen. Zahlreiche Topklubs haben ihn längst auf dem Schirm. Noch ist allerdings unklar, ob sich daraus auch etwas Konkretes ergibt.

Der Vertrag von Manzambi enthält keine Ausstiegsklausel, weshalb die Freiburg-Verantwortlichen die Sache relativ entspannt angehen können.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
"Mal schauen"

Johan Manzambi lässt seine Zukunft in Freiburg offen

22.05.2026 - 13:38
Neuer Vertrag

Newcastle hat eine für Fabian Schär sehr positive Entscheidung getroffen

22.05.2026 - 11:09
VfL will Schweizer halten

Uwe Rösler kämpft um Innenverteidiger Noah Loosli

20.05.2026 - 18:32
Knöchelbruch

Schock für Haris Tabakovic – er verpasst wohl die WM

18.05.2026 - 10:00
Transfer nur schwer umsetzbar

Exklusiv: FC Basel fragt wegen Kwadwo Duah an

17.05.2026 - 15:15
Schweizer Legionäre

Heftige Packung für Augsburg-Schweizer, Haris Tabakovic trifft zum Abschied

16.05.2026 - 17:57
Nächster Bundesliga-Klub wirbt

Exklusiv: Auch Mainz 05 interessiert sich für Eray Cömert

16.05.2026 - 12:51
Schweizer Nationalspieler

Remo Freuler trifft finale Entscheidung über Bologna-Zukunft

16.05.2026 - 12:46
Doch ein neuer Vertrag?

Ankündigung: Newcastle-Kehrtwende bei Fabian Schär möglich

16.05.2026 - 10:54
Kapitän bleibt

Silvan Widmer verlängert seinen Vertrag in Mainz

15.05.2026 - 18:57