Johan Manzambi lässt seine Zukunft in Freiburg offen

Das verlorene Europa League-Finale könnte unter Umständen das letzte Spiel von Johan Manzambi im Dress des SC Freiburg gewesen sein.

Nach der 0:3-Niederlage gegen Aston Villa lässt der 20-jährige Schweizer Nationalspieler seine Zukunft im Breisgau gegenüber «Bild» ziemlich weit offen. Auf die Frage, ob er sein letztes Spiel Trikot des SC bereits bestritten hat, meint Manzambi: «Ich weiss es ehrlich nicht, mein Vertrag geht bis 2030. Mal schauen. Jetzt muss ich mich erst mal auf die WM vorbereiten. Dann schaue ich, wie es für mich weitergeht.»

Der Youngster steht im 26-Mann-Kader von Murat Yakin für die anstehende WM und könnte dort im Schweizer Team durchaus eine gewichtige Rolle spielen. Zahlreiche Topklubs haben ihn längst auf dem Schirm. Noch ist allerdings unklar, ob sich daraus auch etwas Konkretes ergibt.

Der Vertrag von Manzambi enthält keine Ausstiegsklausel, weshalb die Freiburg-Verantwortlichen die Sache relativ entspannt angehen können.