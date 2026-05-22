Thomas Tuchel sorgt mit englischem WM-Kader für Diskussionen

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat aus einer Vielzahl von Spielern ein Kader mit 26 Spielern ausgewählt. Es sorgt naturgemäss für Diskussionen.

Der deutsche Coach hat mitunter hochkarätige und hochdekorierte Spieler nicht berücksichtigt. Darunter etwa Real-Profi Trent Alexander-Arnold oder die Offensivstars Cole Palmer (Chelsea) und Phil Foden (Manchester City). Auch für Abwehrroutinier Harry Maguire hat es keinen Platz, obwohl dieser zuletzt im März wieder Teil des Teams war.

Ebenfalls nicht mit dabei sind Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) oder Jarrod Bowen (West Ham United).

In der Defensive setzt Tuchel dafür unter anderem auf Djed Spence von Tottenham Hotspur oder Dan Burn von Newcastle United. Auch der zuletzt angeschlagene John Stones von Manchester City ist dabei.

Offensiv wird unter anderem Ivan Toney vom saudischen Klub Al-Ahli berücksichtigt. Auch Marcus Rashford erhält eine Nomination.

Das Kader im Überblick:

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