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Es ist Schluss

Alvaro Arbeloa bestätigt seinen Abgang bei Real Madrid

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 11:21
Alvaro Arbeloa bestätigt seinen Abgang bei Real Madrid

Alvaro Arbeloa hatte am Freitag seinen letzten Auftritt auf einer Pressekonferenz als Trainer von Real Madrid.

Zum Abschluss wählte der 43-Jährige vor dem letzten Ligaspiel mit den Madrilenen am Samstag demütige Worte: «Ich verlasse Real Madrid mit unermesslicher Dankbarkeit, da die Spieler mich zu einem besseren Menschen gemacht haben und mir jeden Tag Freude bereitet haben.»

Real empfängt am Samstagabend zum Abschluss der Saison Athletic Bilbao. Für die Königlichen endet dann eine weitere titellose Saison. Designierter Arbeloa-Nachfolger ist nach wie vor José Mourinho. Bereits am Wochenende könnte dessen Verpflichtung offiziell werden. Arbeloa schliesst es aus, Teil dessen Staffs zu werden.

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