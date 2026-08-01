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Frankreich-Interesse: GC-Abschied von Tim Meyer rückt näher

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 11:50
Frankreich-Interesse: GC-Abschied von Tim Meyer rückt näher

Aus der französischen Ligue 1 regt sich Interesse an Tim Meyer. Dieser hat seinen Abschied von den Hoppers bereits in die Wege geleitet.

Im Juni hatte 4-4-2.ch exklusiv darüber berichtet, dass Tim Meyer seinen Abschied vom Grasshopper Club Zürich vorbereite. Eine Veränderung in diesem Sommer rückt nun immer näher.

Wie der «Blick» berichtet, interessiert sich Ligue-1-Klub Auxerre für Meyer. Der 22-Jährige stehe einem Wechsel nach Frankreich alles andere als abgeneigt gegenüber. Es sei bereits zu einer ersten Kontaktaufnahme gekommen.

Das Eigengewächs hat sich bei GC durch seine kämpferische Spielweise fest in der Startelf etabliert. Da Meyer bereits seit der U13 die Juniorenstufen bei den Hoppers durchlaufen hat, gilt er als wichtiges Gesicht des Vereins. Das in den nächsten Wochen noch eine Veränderung plant.

Meyers Vertrag in Zürich läuft eigentlich noch bis 2028. Ein Transfer würde den neuen GC-Investoren somit eine bedeutende finanzielle Ablösespritze einbringen.

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