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Exklusiv: Tim Meyer bereitet GC-Abschied vor

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 18:34
Exklusiv: Tim Meyer bereitet GC-Abschied vor

Nach einer wiederholt durchzogenen Saison deuten sich bei GC grosse Veränderungen an – und das auf beiden Seiten. Tim Meyer strebt zum Beispiel den nächsten Karriereschritt an.

Tim Meyer hat beim Grasshopper Club Zürich schon vieles erlebt, das ihm in seiner weiteren Karriere vor allen Dingen einen psychologischen Vorteil verschaffen dürfte. Andauernder Abstiegskampf, einen Besitzerwechsel, diverse Trainerwechsel und demnächst wohl einen erneuten Wechsel der GC-Besitzverhältnisse – das Eigengewächs ist gerüstet für die kommenden Jahre.

Diese werden aller Wahrscheinlichkeit aber nicht bei GC liegen. Nach Informationen von 4-4-2.ch bereitet Meyer im Hintergrund einen Vereinswechsel vor. Im Zuge dessen hat sich der 21-Jährige dazu entschieden, in seinem Umfeld Veränderungen vorzunehmen.

Meyer wird jetzt nicht mehr von der Schweizer Agentur Signature-ISCM, sondern von CAA Base, einer der weltweit führenden Spielerberater-Agenturen, vertreten. Und die neuen Berater von Meyer sollen schon fleissig den Markt sondieren.

GC kann mit Tim Meyer Ablöse generieren

Nach einer weiteren durchzogenen Saison ist der aktuelle Schweizer U21-Nationalspieler einer der wenigen Protagonisten, mit denen GC in diesem Sommer eine angemessene Ablöse generieren kann. Und die braucht es im Schweizer Fussball – ungeachtet von Investoren.

Meyer fühlt sich grundsätzlich bereit für den nächsten Schritt und würde einem Wechsel Priorität erteilen, sollte sich eine attraktive Möglichkeit ergeben. Bisher ist allerdings noch nichts von konkreten Vorgängen anderer Vereine bekannt.

Für Meyer wäre angesichts seines noch bis 2028 ausgelegten Vertrags, den er erst vor einem Jahr verlängert hatte, in jedem Fall eine Ablöse fällig. Ob GC damit eine siebenstellige Summe erreichen könnte, ist bisher nicht bekannt. Angestrebt aber wohl definitiv.

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