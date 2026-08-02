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Ausstiegsklausel liegt bei 70 Millionen Euro

Istanbuler Klub verhandelt mit Porto-Talent Mora

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 13:21
Istanbuler Klub verhandelt mit Porto-Talent Mora

Ein Verein aus Istanbul befindet sich offenbar in Gesprächen mit Rodrigo Mora. Der 19 Jahre alte portugiesische Mittelfeldspieler von Porto soll seinen Klub verlassen wollen und gilt für die Istanbuler als Priorität auf dem Transfermarkt.

Erst falls ein Wechsel des Portugiesen nicht zustande kommt, wollen die Verantwortlichen ihre Bemühungen um Aleksey Batrakov verstärken. Mora bestritt bislang sieben Partien für Portugals U21-Auswahl und erzielte dabei vier Tore. Sein Vertrag bei Porto läuft noch bis 2030, seinen Marktwert gibt Transfermarkt mit 38 Millionen Euro an.

Auch Paris Saint-Germain wird mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Für Bewegung im Poker um Mora könnte eine im Mai 2025 vereinbarte Ausstiegsklausel über 70 Millionen Euro sorgen. Sollte sich im Werben um den Portugiesen ein regelrechter Bieterwettstreit entwickeln, wird laut einigen Berichten sogar eine Summe von bis zu 80 Millionen Euro für möglich gehalten.

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