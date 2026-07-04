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PSG in fortgeschrittenen Gesprächen mit Schweizer Goalie?

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 11:44
PSG in fortgeschrittenen Gesprächen mit Schweizer Goalie?

Überraschendes Gerücht rund um PSG: Frankreichs Dauermeister soll sich mit einem Schweizer Goalie in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.

Paris Saint-Germain will sich offenbar einen neuen Goalie in den Kader holen. Dem portugiesischen Social-Media-Account «Transfer Radar» zufolge befindet sich PSG in fortgeschrittenen Gesprächen mit Diogo Costa.

Der Stammtorhüter des FC Porto steht demnach ganz oben auf der Pariser Liste. Costa hat seinen Vertrag bei Porto erst im Dezember bis 2030 verlängert, verfügt allerdings über eine Ausstiegsklausel, die sich auf 60 Millionen Euro belaufen soll.

Das Gerücht kommt durchaus überraschend. Bisher gab es nämlich keine Anzeichen, dass sich PSG auf der Position des Torhüters verstärken möchte. Matvey Safonov hat sich als Nummer 1 etabliert, dahinter befindet sich mit Lucas Chevalier ein starker Vertreter.

Der im Schweizer Rothrist geborene Costa wurde vor einem Jahr mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht, richtig konkret wurde es allerdings nicht. Costa könnte bei PSG ein Thema werden, sollte Chevalier einen Wechsel anstreben. Aber selbst dann müsste sich Costa zunächst gegen den gesetzten Safonov durchsetzen.

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