SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Treffen mit PSG soll Durchbruch bringen

Juventus treibt Kolo-Muani-Transfer voran

Autor: | Publiziert: 28 Juni, 2026 11:06
Juventus treibt Kolo-Muani-Transfer voran

Juventus Turin arbeitet weiter intensiv an einer festen Verpflichtung von Randal Kolo Muani. Nach Informationen der «Gazzetta dello Sport» kommt es in Rimini zu einem richtungsweisenden Treffen zwischen den Verantwortlichen von Juventus und Paris Saint-Germain.

Für PSG soll Sportdirektor Luis Campos teilnehmen, während Juventus von Geschäftsführer Giovanni Carnevali vertreten wird. Das Gespräch gilt als wichtige Gelegenheit, die zuletzt angespannten Beziehungen zwischen beiden Klubs zu verbessern und die Verhandlungen über den französischen Nationalspieler entscheidend voranzubringen. Kolo Muani soll einer Rückkehr nach Turin sehr offen gegenüberstehen.

Dem Bericht zufolge hat der 27-Jährige bereits signalisiert, für einen Wechsel finanzielle Abstriche in Kauf zu nehmen. Vorgesehen ist ein Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen. Sollte eine Einigung erzielt werden, könnte der Angreifer bereits am 13. Juli zum Trainingsauftakt der Bianconeri stossen.

Die grösste Hürde bleibt jedoch die Ablöse. Laut «Tuttosport» liegen die Vorstellungen der beiden Vereine derzeit noch rund zehn Millionen Euro auseinander. Paris Saint-Germain fordert etwa 50 Millionen Euro für den Stürmer, während Juventus bislang deutlich weniger bieten soll. Dennoch wächst die Hoffnung in Turin, dass das bevorstehende Treffen den entscheidenden Durchbruch bringt und Kolo Muani schon bald dauerhaft das Trikot der Alten Dame tragen wird.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Schwindelerregende Summe

300 Mio. Euro! Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappé
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Nachfolger gesucht

Rodri sieht zwei Favoriten für den Ballon d’Or-Gewinn
Mehr entdecken
Treffen mit PSG soll Durchbruch bringen

Juventus treibt Kolo-Muani-Transfer voran

28.06.2026 - 11:06
Umsetzung dauert noch

PSG bekommt von WM-Star Zusage für einen Wechsel

27.06.2026 - 16:27
5 Millionen pro Jahr

Randal Kolo Muani einigt sich mit Juventus über einen Vertrag

26.06.2026 - 16:17
Trabzonspor fordert Rekordablöse

PSG steigt nun auch ins Rennen um Oulaï ein

24.06.2026 - 09:40
Amorim grosser Befürworter

AC Mailand arbeitet an Ramos-Transfer

22.06.2026 - 10:54
Noch keine Gespräche

PSG beobachtet Circati bei der Weltmeisterschaft

22.06.2026 - 08:52
Wechsel so gut wie sicher

PSG und Liverpool liefern sich offenbar Duell um Yan Diomande

21.06.2026 - 11:26
PSG bleibt die grösste Hürde

Kolo Muani will zurück zu Juventus

21.06.2026 - 09:00
Im Fokus

Zwei Topklubs jagen schottischen Nationalspieler Scott McTominay

19.06.2026 - 11:47
Kein Wechsel gefordert

PSG hält sich bei Barcola alle Optionen offen

14.06.2026 - 15:43