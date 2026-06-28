Juventus treibt Kolo-Muani-Transfer voran

Juventus Turin arbeitet weiter intensiv an einer festen Verpflichtung von Randal Kolo Muani. Nach Informationen der «Gazzetta dello Sport» kommt es in Rimini zu einem richtungsweisenden Treffen zwischen den Verantwortlichen von Juventus und Paris Saint-Germain.

Für PSG soll Sportdirektor Luis Campos teilnehmen, während Juventus von Geschäftsführer Giovanni Carnevali vertreten wird. Das Gespräch gilt als wichtige Gelegenheit, die zuletzt angespannten Beziehungen zwischen beiden Klubs zu verbessern und die Verhandlungen über den französischen Nationalspieler entscheidend voranzubringen. Kolo Muani soll einer Rückkehr nach Turin sehr offen gegenüberstehen.

Dem Bericht zufolge hat der 27-Jährige bereits signalisiert, für einen Wechsel finanzielle Abstriche in Kauf zu nehmen. Vorgesehen ist ein Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen. Sollte eine Einigung erzielt werden, könnte der Angreifer bereits am 13. Juli zum Trainingsauftakt der Bianconeri stossen.

Die grösste Hürde bleibt jedoch die Ablöse. Laut «Tuttosport» liegen die Vorstellungen der beiden Vereine derzeit noch rund zehn Millionen Euro auseinander. Paris Saint-Germain fordert etwa 50 Millionen Euro für den Stürmer, während Juventus bislang deutlich weniger bieten soll. Dennoch wächst die Hoffnung in Turin, dass das bevorstehende Treffen den entscheidenden Durchbruch bringt und Kolo Muani schon bald dauerhaft das Trikot der Alten Dame tragen wird.