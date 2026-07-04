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Inter Mailand mit Chelsea-Star über Wechsel einig

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 10:48
Inter Mailand mit Chelsea-Star über Wechsel einig

Inter Mailand hat bisher noch keinen Neuzugang verkündet, soll sich aber mit einem Chelsea-Star über einen Wechsel einig sein.

Auf der Suche nach Nachfolgern für die routinierten Stefan de Vrij und Francesco Acerbi scheint Inter Mailand den ersten grossen Schritt gegangen zu sein.

Nach Angaben des Journalisten Nicolò Schira ist sich Inter mit Trevoh Chalobah über einen Wechsel einig. Demnach besteht die Einigung über einen bis 2031 datierten Vertrag. Der Transfer ist damit aber noch nicht durch.

Inter muss nun Chelsea davon überzeugen, Chalobah zum richtigen Preis abzugeben. Die Londoner sollen etwa 35 Millionen Euro für ihren Innenverteidiger aufrufen.

Der auch bei Como gehandelte Chalobah agierte die vergangene Saison als Stammspieler und absolvierte 47 Einsätze (3719 Minuten) in allen Wettbewerben. Bei der WM steht er mit England im Achtelfinale, trifft dort am Montag (2 Uhr) auf Mexiko.

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