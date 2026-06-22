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Hohe Ablöse nötig

Como hat Engländer Chalobah auf der Liste

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 09:07
Como hat Engländer Chalobah auf der Liste

Como beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Trevoh Chalobah. Der Innenverteidiger vom FC Chelsea steht auf der Wunschliste der Italiener, ein Transfer gilt derzeit allerdings als schwierig.

Der Hauptgrund liegt in den finanziellen Vorstellungen beider Vereine. Chelsea bewertet den 26-Jährigen sehr hoch und sieht keinen Anlass, den Verteidiger günstig abzugeben. Chalobahs Vertrag in London läuft noch bis 2028, wodurch die Blues in einer starken Verhandlungsposition sind.

Como verfolgt unterdessen weiterhin eine kontrollierte Transferstrategie und achtet trotz seiner ambitionierten Pläne genau auf das Budget. Deshalb besteht aktuell eine deutliche Lücke zwischen den Forderungen Chelseas und den Möglichkeiten des Serie-A-Klubs.

Sportlich wäre Chalobah dennoch ein absoluter Wunschtransfer. Der englische Nationalspieler absolvierte in der vergangenen Premier-League-Saison 34 Pflichtspiele und steuerte dabei drei Tore bei. Seine Erfahrung auf höchstem Niveau würde hervorragend zu den Ambitionen des Klubs von Trainer Cesc Fàbregas passen.

Neben Como soll auch der FC Bayern München die Situation des Verteidigers beobachten. Aktuell gibt es jedoch keine konkreten Anzeichen für einen bevorstehenden Wechsel. Solange Chelsea an seiner hohen Bewertung festhält, dürfte ein Transfer nach Como nur schwer zu realisieren sein.

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