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Glänzt für Marokko

Bayern und weitere Topklubs haben WM-Senkrechtstarter Ayyoub Bouaddi auf dem Schirm

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 13:02
Bayern und weitere Topklubs haben WM-Senkrechtstarter Ayyoub Bouaddi auf dem Schirm

Der FC Bayern und weitere internationale Topklubs haben den marokkanischen Nationalspieler Ayyoub Bouaddi auf dem Schirm.

Der 18-Jährige glänzt aktuell bei der Weltmeisterschaft, wo er im Mittelfeld Marokkos gesetzt ist und formidable Leistungen zeigt. Wie Transferexperte Fabrice Hawkins berichtet, haben Bouaddi sowohl der deutsche Rekordmeister wie auch die englischen Topklubs Manchester City, Manchester United und Arsenal im Visier. Zudem wurden zuletzt auch Paris St. Germain und Real Madrid mit dem Spielmacher in Verbindung gebracht.

Der Youngster läuft nach wie vor für seinen Stammklub Lille auf. Klubpräsident Olivier Létang soll inzwischen eine horrende Ablöse im Bereich von 80 bis 100 Millionen Euro fordern.

Der Ligue 1-Klub würde bei einem Verkauf eine einjährige Leihe zurück nach Lille bevorzugen, damit sich Bouaddi dort weiterentwickeln kann. Aktuell läuft sein Vertrag bis 2029.

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