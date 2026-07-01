Henrikh Mkhitaryan bleibt ein weiteres Jahr bei Inter

Der armenische Mittelfeldspieler Henrikh Mkhitaryan verlängert seinen Vertrag bei Inter Mailand noch einmal.

Der 37-jährige Routinier läuft bereits seit vier Jahren für die Nerazzurri auf und unterzeichnet ein neues Arbeitspapier, das ihn für eine weitere Spielzeit bis Juni 2027 an den Klub bindet. Mkhitaryan liefert nach wie vor zuverlässige Dienste und bestritt in der vergangenen Saison 39 Pflichtspiele. Dabei erzielte er unter anderem vier Tore.

Inter hatte den Spielgestalter im Sommer 2022 ablösefrei von der AS Roma verpflichtet. Bei Vertragsende im kommenden Jahr wird er 38 Jahre alt sein.