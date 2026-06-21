Inter Mailand plant Millionen-Umbau in der Defensive

Evan Ndicka könnte im Sommer zu einem der spannendsten Namen auf dem italienischen Transfermarkt werden. Laut «Tuttomercato» beschäftigt sich Inter Mailand intensiv mit dem Innenverteidiger von AS Rom. Noch ist kein konkreter Vorstoss erfolgt, doch die Nerazzurri beobachten die Situation offenbar sehr genau.

Der entscheidende Faktor könnte die Zukunft von Alessandro Bastoni sein. Sollte der italienische Nationalspieler den Verein verlassen, würde Ndicka laut mehreren Berichten zu den Top-Kandidaten für die Nachfolge zählen. Auch auf Seiten der Roma könnte Bewegung entstehen. Der Hauptstadtklub steht weiterhin unter Druck, die Vorgaben des Financial Fair Play einzuhalten.

Nach einer UEFA-Strafe in Höhe von sechs Millionen Euro müssen die Giallorossi offenbar zusätzliche Einnahmen generieren. Ndicka gilt deshalb als einer der Spieler, mit denen sich ein erheblicher Gewinn erzielen liesse. Die Römer bewerten den Franzosen aktuell mit rund 40 Millionen Euro. Da der Verteidiger einst ablösefrei verpflichtet wurde, würde ein Verkauf nahezu vollständig als Gewinn verbucht werden und einen grossen Teil der benötigten Kapitalerträge liefern.