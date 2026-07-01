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Jetzt liegt es am BVB

Ein türkischer Klub hat sich mit Serhou Guirassy geeinigt

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 12:01
Ein türkischer Klub hat sich mit Serhou Guirassy geeinigt

Fenerbahçe hat sich mit Serhou Guirassy über einen Wechsel geeinigt. Nun fehlt noch die Übereinkunft mit dem BVB.

Wie die türkische Zeitung «Sabah» berichtet, hat der Klub die Bemühungen um den Torjäger noch einmal verstärkt, da mit Vedat Muriqi ein anderer Neuzugang im Sturm wegen einer Blessur vorerst ausfällt. Guirassy soll dem Wechsel an den Bosporus inzwischen zustimmen.

Das Angebot für den BVB wurde von Seiten Fenerbahçes offenbar erhöht: Inzwischen bietet der Süper Lig-Klub demnach 35 Millionen Euro Ablöse. Dortmund soll seinerseits 40 Millionen fordern. Die Differenz ist demnach nicht mehr sehr gross.

Noch steht Guirassy beim Bundesligisten bis 2028 unter Vertrag.

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