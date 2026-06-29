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Real Madrid legt den Preis für Eduardo Camavinga fest

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 10:36
Real Madrid legt den Preis für Eduardo Camavinga fest

Der französische Allrounder Eduardo Camavinga ist bei Real Madrid nicht unantastbar. Die Ablöseforderung ist jedoch beträchtlich.

Nach Angaben der spanischen Zeitung «AS» fordern die Königlichen satte 60 Millionen Euro für den 23-jährigen Linksfuss. Camavinga stiess vor fünf Jahren für gut 30 Millionen Euro aus Rennes nach Madrid und steht derzeit noch bis 2029 unter Vertrag.

Mit der letzten Saison ist der Defensivstratege nicht zufrieden: Er konnte sich keinen Stammplatz erobern und hat wegen der eher schwachen Spielzeit auch den Sprung ins französische WM-Kader verpasst.

Das Interesse an Camavinga ist jedoch gross: PSG, Inter Mailand und auch Vereine aus der Premier League buhlen um ihn.

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