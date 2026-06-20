SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Zu besserem Spieler gemacht"

Nati-Star Manuel Akanji schwärmt von Inter-Coach Cristian Chivu

Autor: | Publiziert: 20 Juni, 2026 16:49
Nati-Star Manuel Akanji schwärmt von Inter-Coach Cristian Chivu

Manuel Akanji hat sich bei Inter Mailand nach eigenen Angaben zu einem besseren Spieler entwickelt. Das liegt laut seiner Meinung vor allem an Trainer Cristian Chivu.

Manuel Akanji stimmt im Gespräch mit der «Gazzetta dello Sport» eine Lobeshymne auf seinen Trainer Cristian Chivu an. «Er hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln und mich zu einem besseren, vielseitigeren Spieler gemacht», schwärmt Akanji über seinen Coach.

Und weiter: «Inter ist eine grossartige Schule, eine Universität, die einem hilft, sich in vielerlei Hinsicht weiterzuentwickeln. Ich bin denjenigen sehr dankbar, die mich hier haben wollten. Und ich freue mich darauf, zu bleiben und mit diesem Trainer weitere Titel zu gewinnen.»

Inter hat Akanji nach einem Leihjahr fest unter Vertrag genommen, an Manchester City fliessen im Gegenzug 15 Millionen Euro Ablöse. Der Schweizer Nati-Star gehörte in der vergangenen Meistersaison zu den Schlüsselspielern bei Inter.

Akanji ist begeistert darüber, unter Chivu den Scudetto gewonnen zu haben: «Ich freue mich sehr für ihn. Wir hatten gemeinsam eine hervorragende Saison; ich schätze ihn auch als Mensch sehr, und es wird mir eine Freude sein, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten.»

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
Nati-Star in die Premier League?

Wechsel rückt näher: Gladbach winkt Millionen-Ablöse für Nico Elvedi

20.06.2026 - 17:04
"Zu besserem Spieler gemacht"

Nati-Star Manuel Akanji schwärmt von Inter-Coach Cristian Chivu

20.06.2026 - 16:49
Doppel-Torschütze

Schweizer Nati dreht auf und besiegt Bosnien nach Manzambi-Show klar

18.06.2026 - 23:11
Sondiert den Markt.

Der Schweizer Nati-Verteidiger Aurèle Amenda könnte Frankfurt verlassen

17.06.2026 - 17:28
Neuer Verein

Nati-Stürmer Cedric Itten wechselt in die Bundesliga

15.06.2026 - 15:12
Lukas Hornicek

Neue Idee: Ein WM-Torhüter soll bei Inter die Nachfolge von Yann Sommer antreten

13.06.2026 - 14:44
Schweizer Nationalspieler

HSV-Profi Miro Muheim erhält zwei Anfragen von anderen Bundesliga-Klubs

6.06.2026 - 11:16
Kehrtwende

Schweizer Verteidiger Stergiou könnte in Stuttgart nun doch eine Zukunft haben

4.06.2026 - 13:58
In Portugal

Yann Sommer will gemeinsam mit Müller & Hummels bei Klub einsteigen

3.06.2026 - 11:27
Neuer Vertrag

Fabian Schär verlängert und setzt Abenteuer in Newcastle fort

2.06.2026 - 16:55