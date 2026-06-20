Nati-Star Manuel Akanji schwärmt von Inter-Coach Cristian Chivu

Manuel Akanji hat sich bei Inter Mailand nach eigenen Angaben zu einem besseren Spieler entwickelt. Das liegt laut seiner Meinung vor allem an Trainer Cristian Chivu.

Manuel Akanji stimmt im Gespräch mit der «Gazzetta dello Sport» eine Lobeshymne auf seinen Trainer Cristian Chivu an. «Er hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln und mich zu einem besseren, vielseitigeren Spieler gemacht», schwärmt Akanji über seinen Coach.

Und weiter: «Inter ist eine grossartige Schule, eine Universität, die einem hilft, sich in vielerlei Hinsicht weiterzuentwickeln. Ich bin denjenigen sehr dankbar, die mich hier haben wollten. Und ich freue mich darauf, zu bleiben und mit diesem Trainer weitere Titel zu gewinnen.»

Inter hat Akanji nach einem Leihjahr fest unter Vertrag genommen, an Manchester City fliessen im Gegenzug 15 Millionen Euro Ablöse. Der Schweizer Nati-Star gehörte in der vergangenen Meistersaison zu den Schlüsselspielern bei Inter.

Akanji ist begeistert darüber, unter Chivu den Scudetto gewonnen zu haben: «Ich freue mich sehr für ihn. Wir hatten gemeinsam eine hervorragende Saison; ich schätze ihn auch als Mensch sehr, und es wird mir eine Freude sein, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten.»