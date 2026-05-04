Inter Mailand hat den Akanji-Deal vollzogen

Inter Mailand hat die notwendige Summe gezahlt, um die Kaufoption bei Manuel Akanji zu aktivieren.

Dass dies geschehen würde, ist schon seit längerer Zeit klar. Nun wurde der Schritt nach dem Titelgewinn in der italienischen Meisterschaft laut Fabrizio Romano auch formell vollzogen. Inter zahlt für die Dienste des Schweizer Nationalspielers 15 Mio. Euro. Akanji spielte in der ersten Saison noch auf Leihbasis bei den Nerazzurri. Er hat sich sofort als wichtige Stammkraft in der Defensive etabliert und erhält grosses Lob für seine rasche Anpassungsfähigkeit.

Akanji kann weitere Jahre in Mailand planen. Mit Inter liegt in dieser Saison sogar noch das Double drin. Im Sommer steht für ihn mit der Schweizer Nati und der WM-Teilnahme ein weiteres Highlight an.