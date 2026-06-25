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Grosses Interesse

Yann Sommer führt jetzt fortgeschrittene Gespräche mit belgischem Klub

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 09:46
Yann Sommer führt jetzt fortgeschrittene Gespräche mit belgischem Klub

Der belgische Vizemeister FC Brügge zeigt grosses Interesse an einem Engagement von Schweizer Keeper Yann Sommer.

Der 37-Jährige befindet sich auf Vereinssuche, nachdem sein Vertrag bei Inter Mailand Ende Juni ausläuft. Zuletzt gab es Spekulationen, wonach sich Ajax Amsterdam um ihn bemüht. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri trifft dasselbe aber auch auf den FC Brügge zu. Der belgische Topklub hat demnach bereits mehrere Gespräche mit Sommer geführt.

Dieser scheint einem möglichen Engagement beim diesjährigen Champions League-Playoff-Teilnehmer nicht abgeneigt gegenüberzustehen. Sommer kann ablösefrei wechseln und will seine Karriere in jedem Fall im Ausland fortsetzen. Eine Rückkehr zum FC Basel lehnte er schon vor einigen Wochen ab.

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