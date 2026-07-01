Der FC Sion holt den Mittelfeldstrategen Fodé Sylla

Der FC Sion rüstet seine Mannschaft mit dem französischen Mittelfeldspieler Fodé Sylla auf.

Der 20-jährige Defensivstratege stösst von seinem Stammklub RC Lens ins Wallis, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterzeichnet. Sylla sammelte bereits Erfahrungen in der Schweiz, war er doch in der Saison 2024/25 auf Leihbasis für Yverdon-Sport aktiv. In jener Spielzeit bestritt er 28 Super League-Partien.

Sions Sportchef Barthélémy Constantin zeigt sich über den Neuzugang sehr erfreut: «Fodé entspricht genau dem Profil des Spielers, den wir verpflichten wollen. Er ist ein Mittelfeldspieler mit grossartigen Qualitäten und kennt die Super League bereits. Sein Potenzial ist beachtlich und wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann.»