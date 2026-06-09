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Pierre Sage übernimmt

Crystal Palace hat den Glasner-Nachfolger bestimmt

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 16:40
Crystal Palace hat den Glasner-Nachfolger bestimmt

Crystal Palace hat seinen neuen Trainer und somit Nachfolger von Oliver Glasner gefunden.

Der Franzose Pierre Sage unterzeichnet bei den Londonern laut Fabrizio Romano in Kürze einen Vertrag bis 2029. Enthalten wird auch eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr sein. Die beiden Parteien haben sich über die Zusammenarbeit verständigt und auch alle offenen Vertragsfragen geklärt.

Der 47-Jährige heuerte erst vor Jahresfrist beim RC Lens an, nachdem er zuvor Olympique Lyon trainierte. Lens führte er in seiner ersten Saison gleich zum Sieg in der Coupe de France und zum zweiten Tabellenplatz in der Meisterschaft.

Nun tritt er bei Palace ein grosses Erbe an: Oliver Glasner hat den Klub in etwas mehr als zwei Jahren zu insgesamt drei Titeln (FA Cup, Community Shield & Conference League) geführt.

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