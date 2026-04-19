Dortmund beobachtet Talent aus Frankreich

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Samson Baidoo. Der Innenverteidiger von RC Lens steht laut „Tuttomercato“ auf dem Zettel des Bundesligisten, der seine Entwicklung bereits seit einiger Zeit intensiv verfolgt.

Der 21-Jährige hat sich in Frankreich schnell etabliert und gehört zu den aufstrebenden Defensivtalenten Europas. In der laufenden Saison kommt der österreichische Nationalspieler auf 18 Einsätze in der Ligue 1, in denen ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen. Lens hatte ihn erst im Sommer 2025 für rund acht Millionen Euro von Red Bull Salzburg verpflichtet.

Ein Transfer dürfte allerdings anspruchsvoll werden. Neben Dortmund zeigen auch Inter Mailand sowie mehrere Klubs aus der Premier League und Serie A Interesse. Besonders Liverpool und Manchester City gelten als ernsthafte Konkurrenten. Lens soll bei einer Ablöse zwischen 45 und 55 Millionen Euro gesprächsbereit sein – eine Summe, die den Poker um Baidoo entsprechend intensiv machen dürfte.