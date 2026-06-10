Der FC Aarau verabschiedet auf einen Schlag drei Spieler

Der FC Aarau gibt auf einen Schlag gleich drei Abgänge bekannt.

Die auslaufenden Verträge der beiden Mittelfeldspieler Thomas Chacon (25) und Silvan Schwegler (22) sowie vom erst in der Winterpause verpflichteten Verteidiger Ibrahima Cissé (25) werden nicht mehr verlängert, wie der Challenge Ligist am Mittwoch bekanntgab.

Das Trio spielt in den Zukunftsplänen des Vereins keine Rolle mehr und muss sich nun neu orientieren. Wo die Zukunft des Trios liegt, ist noch unklar.