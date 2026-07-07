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In die 1. Liga

Der FC Aarau schickt ein Defensiv-Duo zum FC Baden

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 15:29
Der FC Aarau schickt ein Defensiv-Duo zum FC Baden

Der FC Aarau schickt seine beiden Defensivspezialisten Gian Vogt (17) Simon Zalokar (22) für die neue Saison in die 1. Liga zum Partnerverein FC Baden.

Die beiden sollen dort regelmässig Spielpraxis erhalten und ihre Entwicklung vorantreiben. Vogt kommt in der Innenverteidigung zum Einsatz und lief in der Jugend schon einmal für Baden auf. Torhüter Zalokar spielte zwischen 2020 und 2025 ebenfalls schon für den FC Baden und kennt den Verein bestens. Sein Vertrag in Aarau wurde vor der Leihe bis 2028 verlängert.

Nach der einjährigen Leihe ist vorerst eine Rückkehr von Vogt und Zalokar nach Aarau geplant.

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