Topskorer Valon Fazliu verlässt den FC Aarau

Der FC Aarau und Topskorer Valon Fazliu verlängern ihre Zusammenarbeit nicht.

Die beiden Parteien haben sich nach Angaben des Vereins im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, den Ende Juni auslaufenden Vertrag des 30-jährigen Offensivspielers nicht zu verlängern. Fazliu lief in den vergangenen vier Jahren für den FCA auf und war eine der prägenden Figuren dieses Klubs. Insgesamt gelangen ihm 56 Tore und 37 Assists.

«Valon hat unser Spiel mit seinen Fähigkeiten in den letzten Jahren mitgeprägt. Ich danke ihm für seinen Einsatz zum Wohle des FC Aarau und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft», sagt Aaraus Sportchef Elsad Zverotic zum Abgang des Angreifers. Wo Fazliu künftig spielen wird, ist noch nicht klar.