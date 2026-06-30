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Neuzugang

Der FC Aarau krallt sich Hoffenheim-Youngster Zidan Tairi

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 15:33
Der FC Aarau krallt sich Hoffenheim-Youngster Zidan Tairi

Der FC Aarau verpflichtet den offensiven Mittelfeldspieler Zidan Tairi von der TSG Hoffenheim.

Der 19-Jährige wurde einst beim FC Zürich ausgebildet. Vor drei Jahren schloss er sich der TSG an, wo er zunächst für die U17 und die letzten beiden Jahre für die U19 auflief. Nun kehrt Tairi in die Schweiz zurück: Beim Challenge Ligisten Aarau unterschreibt er einen Dreijahresvertrag.

«Zidan ist ein junger Spieler, welcher zuletzt in Hoffenheim wertvolle Erfahrungen sammeln konnte; seine Fähigkeiten machen ihn zu einem interessanten Spieler für die Zukunft. Wir freuen uns, dass wir Zidan bei seiner Entwicklung begleiten dürfen», sagt Aaraus Sportchef Elsad Zverotic zum Neuzugang.

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