Ein Testspieler des FC Basel bekommt beim FC Aarau einen festen Vertrag

Der FC Aarau nimmt Testspieler Eliah Jordan fest unter Vertrag.

Das Eigengewächs des FC Basel konnte sich zuletzt in Probetrainings und auch in zwei Testspielen beim FCA zeigen und hat sich offensichtlich aufgedrängt. Wie der Challenge Ligist mitteilt, unterzeichnet Jordan einen Zweijahresvertrag bis 2028.

Der 20-jährige kommt in erster Linie als Rechtsverteidiger zum Zug, kann aber auch auf der linken Seite spielen. Beim FC Basel hat es Jordan nicht in die reguläre Profimannschaft geschafft. Für die U21 bestritt er insgesamt 68 Partien. Nun will er auf höherer Stufe angreifen.