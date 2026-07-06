SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Eliah Jordan unterschreibt

Ein Testspieler des FC Basel bekommt beim FC Aarau einen festen Vertrag

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 14:32
Ein Testspieler des FC Basel bekommt beim FC Aarau einen festen Vertrag

Der FC Aarau nimmt Testspieler Eliah Jordan fest unter Vertrag.

Das Eigengewächs des FC Basel konnte sich zuletzt in Probetrainings und auch in zwei Testspielen beim FCA zeigen und hat sich offensichtlich aufgedrängt. Wie der Challenge Ligist mitteilt, unterzeichnet Jordan einen Zweijahresvertrag bis 2028.

Der 20-jährige kommt in erster Linie als Rechtsverteidiger zum Zug, kann aber auch auf der linken Seite spielen. Beim FC Basel hat es Jordan nicht in die reguläre Profimannschaft geschafft. Für die U21 bestritt er insgesamt 68 Partien. Nun will er auf höherer Stufe angreifen.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Eliah Jordan unterschreibt

Ein Testspieler des FC Basel bekommt beim FC Aarau einen festen Vertrag

6.07.2026 - 14:32
Bleibt er doch?

Kaufoption: FC Basel trifft Entscheidung bei Koba Koindredi

4.07.2026 - 16:51
Soll für drei Jahre kommen

FC Basel gibt Millionen-Angebot für Torschützenkönig aus Frankreich ab

4.07.2026 - 15:39
So viel Ablöse fliesst

FC Basel erzielt Durchbruch: Akpe Victory unmittelbar vor Wechsel

4.07.2026 - 09:37
Unterschrift erfolgt

Junior Zé verlässt den FC Basel endgültig und wechselt nach Deutschland

3.07.2026 - 16:54
Es geht nach Frankreich

Ex-FCB-Leihgabe Julien Duranville hat einen neuen Klub

2.07.2026 - 18:57
Wegen Transfers

Jonas Omlin verteilt bei FCB-Rückkehr gleich Seitenhiebe an Schmid & Broschinski

2.07.2026 - 18:36
Wieder bei Leeds United

Exklusiv: FC Basel und YB wollen Isaac Schmidt zurück in die Schweiz holen

2.07.2026 - 17:18
Zu viele Ausfälle

FC Aarau muss das Testspiel gegen den FC Basel absagen

2.07.2026 - 15:08
Neuzugang

Der FC Basel schnappt sich belgisch-nigerianischen Stürmer Kazeem Olaigbe

2.07.2026 - 11:04