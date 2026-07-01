Raul Bobadilla heuert erneut bei einem Challenge League-Klub an

Nach seinem Aus beim FC Aarau geht es für Stürmer Raul Bobadilla in der Challenge League weiter: Der 39-Jährige heuert beim FC Rapperswil-Jona an.

Der Wechsel von Bobadilla erfolgt ablösefrei. Der Stürmer aus Paraguay bringt angesichts seiner Vergangenheit in der Super League und in der Bundesliga enorm viel Routine an den Obersee. Rapperswil-Jonas Sportchef Alessandro Ciarrocchi ist glücklich: «Ein Spieler mit enormer Erfahrung und grossem Einfluss – auf und neben dem Platz. Besonders unsere jungen Spieler werden enorm profitieren.»

Zuletzt kam Bobadilla in Aarau nur noch zu Jokereinsätzen. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in seinen Einsätzen lediglich einen Treffer. Die Produktion will er nun wieder erhöhen.