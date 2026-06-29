SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kein neuer Vertrag

Raul Bobadilla muss den FC Aarau verlassen

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 16:30
Raul Bobadilla muss den FC Aarau verlassen

Stürmer Raul Bobadilla verlässt den FC Aarau nach zwei Jahren.

Der Ende Juni auslaufende Kontrakt mit dem 39-jährigen Paraguayer wird nicht mehr verlängert, wie der Challenge League-Klub am Montag öffentlich mitteilt. Bobadilla bestritt während seiner Zeit beim FCA insgesamt 37 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm zwei Treffer.

Aaraus Sportchef Elsad Zverotic sagt zum Abgang des Angreifers: «Boba brachte mit seiner grossen Erfahrung und seiner Präsenz auf und neben dem Platz wertvolle Impulse in unsere Mannschaft. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.»

Wohin der Weg des früheren YB- und FCB-Stürmers führt, ist noch unklar.

Mehr Dazu
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab
Schweiz und Italien

Exklusiv: Luzerner Mittelfeldroulette – 4 Kandidaten unter Beobachtung
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau
Mehr entdecken
Kein neuer Vertrag

Raul Bobadilla muss den FC Aarau verlassen

29.06.2026 - 16:30
Wechselt zur Konkurrenz

Der neue Verein von Aarau-Topskorer Valon Fazliu steht fest

16.06.2026 - 10:04
Kein neuer Vertrag

Topskorer Valon Fazliu verlässt den FC Aarau

15.06.2026 - 11:02
Derbaci hat unterschrieben

Der FC Thun verstärkt sich mit einem Aarau-Profi

12.06.2026 - 17:13
Schwegler, Chacon & Cissé

Der FC Aarau verabschiedet auf einen Schlag drei Spieler

10.06.2026 - 14:09
Interesse vorhanden

Aarau-Stürmer Elias Filet wird von schottischem Traditionsklub umworben

10.06.2026 - 11:44
Neuzugang hat unterschrieben

Der FC St. Gallen bestätigt den Transfer von Aaraus Leon Frokaj

1.06.2026 - 11:13
Für zwei Testspiele

Mauro Lustrinelli kommt mit Union direkt zurück in die Schweiz

26.05.2026 - 17:46
Fehlt zum Start der neuen Saison

GC-Stürmer Young-Jun Lee wird nach Tätlichkeit gesperrt

22.05.2026 - 11:32
Medizinischer Notfall

Todesfall überschattet Heimspiel des FC Aarau gegen Yverdon

16.05.2026 - 12:01