Raul Bobadilla muss den FC Aarau verlassen

Stürmer Raul Bobadilla verlässt den FC Aarau nach zwei Jahren.

Der Ende Juni auslaufende Kontrakt mit dem 39-jährigen Paraguayer wird nicht mehr verlängert, wie der Challenge League-Klub am Montag öffentlich mitteilt. Bobadilla bestritt während seiner Zeit beim FCA insgesamt 37 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm zwei Treffer.

Aaraus Sportchef Elsad Zverotic sagt zum Abgang des Angreifers: «Boba brachte mit seiner grossen Erfahrung und seiner Präsenz auf und neben dem Platz wertvolle Impulse in unsere Mannschaft. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.»

Wohin der Weg des früheren YB- und FCB-Stürmers führt, ist noch unklar.