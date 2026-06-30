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25 Prozent

Philipp Bonorand verkauft Aktienpaket zum Vorzugspreis an den FC Aarau zurück

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 12:43
Philipp Bonorand verkauft Aktienpaket zum Vorzugspreis an den FC Aarau zurück

Wie der FC Aarau mitteilt, verkauft Philipp Bonorand sein Aktienpaket zu einem Vorzugspreis an den Klub zurück.

Der 45-jährige Unternehmer besass insgesamt 10’550 Aktien, was exakt 25 Prozent des Aktienkapitals entsprach. Dieses Paket veräusserst er nun komplett. Bonorand war ab 2003 Mitglied der ersten Geschäftsleitung der neugegründeten Aktiengesellschaft und wurde 2020 als Nachfolger von Alfred Schmid zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Dieses Amt hatte er bis Sommer 2023 inne.

Zu seinem jetzigen Rückzug sagt er: «Der FC Aarau bedeutet mir unglaublich viel. Mein Gefühl sagt mir, dass meine Arbeit als Grossaktionär beim FCA getan ist. Für mich ist es der richtige Moment, um mein Aktienpaket an den FC Aarau zu verkaufen. Ich habe vollstes Vertrauen in die aktuelle Vereinsführung, dass mein Herzensverein auch in Zukunft auf stabilen Beinen stehen wird.»

Aaraus Geschäftsführer Sandro Burki teilt mit: «Was Philipp in den letzten Jahren für den FCA geleistet hat, ist grossartig, sei es als Mitglied der Geschäftsleitung, als Verwaltungsratspräsident oder als Grossaktionär. Dafür bin ich ihm von Herzen dankbar. Dass uns Philipp seine Aktien zum Vorzugspreis verkauft, ist alles andere als selbstverständlich. Es zeigt mir aber, wie gross sein FCA-Herz ist.»

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