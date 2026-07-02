FC Aarau muss das Testspiel gegen den FC Basel absagen

Der FC Aarau kann das geplante Testspiel gegen den FC Basel am kommenden Samstag nicht durchführen.

Der Challenge Ligist kämpft mit vielen Ausfällen – sowohl krankheits- wie auch verletzungsbedingt. Deshalb kann die Partie nicht stattfinden.

Beide Klubs befinden sich in der Vorbereitung für die neue Spielzeit. Im Laufe dieser kommt es zu Testspielkrachern: Der FC Aarau begrüsst am 18. Juli Bundesligist Union Berlin. Der FCB spielt am gleichen Tag im Joggeli gegen Juventus.