Chelsea verpflichtet Jordan Henderson

Der FC Chelsea hat die Verpflichtung von Jordan Henderson bekanntgegeben. Der englische Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere bereits acht Titel gewann, darunter die Premier League und die Champions League, unterschreibt bei den Blues einen Vertrag über zwei Jahre.

Henderson selbst begründete seinen Wechsel mit der Grösse des Klubs, seiner Wertschätzung für den Trainer sowie der Qualität des Kaders – eine Gelegenheit, die er sich nicht habe entgehen lassen wollen. Zudem habe ihn beeindruckt, wie sehr die Eigentümer den Klub auf einen erfolgreichen Kurs bringen wollten.

Er wolle sich jeden Tag voll einbringen, um seinen Mitspielern und dem Team zu helfen, und freue sich sehr auf den Start. Der Transfer ist durchaus überraschend, schliesslich verpflichtete Chelsea in der vergangenen Jahren ausschliesslich junge Spieler.