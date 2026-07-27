Sunderland-Coach spricht Klartext zu Granit Xhaka

Nachdem während der Weltmeisterschaft Spekulationen laut wurden, wonach der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka in diesem Sommer zu Chelsea wechseln würde, scheint dieses Thema nun endgültig vom Tisch.

Sunderlands Coach Régis Le Bris fand am Wochenende jedenfalls ganz klare Worte, was die Zukunft von Xhaka anbelangt. Diese liegt demnach weiterhin in Sunderland. «Dieses Thema ist beendet. Er liebt Sunderland, er möchte in Sunderland bleiben. Er will die Zukunft von Sunderland gestalten. Er ist ein guter Kapitän. Ein grossartiger Anführer», wird Le Bris von «ESPN» zitiert.

Damit bestätigt er im Grunde, was Xhaka bereits Anfang Juli gesagt hatte. Damals nahm er den Spekulationen um einen Chelsea-Wechsel den Wind aus den Segeln, indem er sagte, dass er in Sunderland bleiben möchte.

Der Mittelfeldregisseur wechselte vor Jahresfrist für rund 15 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Black Cats und übernahm dort gleich das Amt des Kapitäns. Sein Vertrag läuft noch für zwei weitere Jahre bis 2028.