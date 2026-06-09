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Sehr offen

BVB-Verteidiger Yan Couto zeigt klare Reaktion auf Interesse aus Como

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 15:39
BVB-Verteidiger Yan Couto zeigt klare Reaktion auf Interesse aus Como

Borussia Dortmunds Rechtsfuss Yan Couto wird von Serie A-Klub Como intensiv umworben. Der 24-Jährige zeigt sich für einen entsprechenden Wechsel sehr offen.

Laut Transferexperte Matteo Moretto kann sich der brasilianisch-portugiesische Doppelbürger einen Transfer nach Italien sehr gut vorstellen. Tatsächlich soll es bereits Verhandlungen geben, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Einer der Gründe ist wohl auch, dass Couto beim BVB nicht gesetzt ist. Auf der rechten Seite hatte er in der vergangenen Spielzeit gegen den Norweger Julian Ryerson in den Topspielen das Nachsehen. Dasselbe Schicksal droht ihm auch im Hinblick auf die nächste Saison, sofern Ryerson an Bord bleibt.

Dortmund seinerseits ist grundsätzlich offen für einen Verkauf: Als Ablöse wären 20 bis 25 Mio. Euro gefordert. Vorläufig steht Couto beim Bundesligisten bis 2030 unter Vertrag. Er stiess vor Jahresfrist nach einer Leihsaison für 20 Mio. Euro fix von Manchester City zum BVB.

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