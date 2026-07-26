Dzeko vor Rückkehr zu Schalke

Schalke 04 steht offenbar kurz vor einer Einigung mit Edin Dzeko. Der 40-jährige Stürmer soll nach «SPORT BILD»-Informationen einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Sportvorstand Frank Baumann hat dem Bosnier ein leistungsbezogenes Angebot gemacht. Das Grundgehalt liegt bei rund 900.000 Euro, durch Prämien kann Dzeko auf bis zu 1,3 Millionen Euro kommen. Damit würde er zu den Spitzenverdienern im Kader gehören.

Trainer Miron Muslic liess nach dem Testspiel gegen Fagiano Okayama durchblicken, dass weitere Persönlichkeiten kommen werden. Auf Dzeko angesprochen, konnte er ein Grinsen nicht unterdrücken. Baumann war eigens nach Dubrovnik gereist, um die Verhandlungen voranzutreiben.