Japanischer Schalke-Neuzugang bestreitet den Medizintest

Der japanische Mittelfeldspieler Satoshi Tanaka ist zum Medizintest auf Schalke eingetroffen.

Der 23-jährige Defensivspezialist wechselt von Fortuna Düsseldorf nach Gelsenkirchen und ist am Montagmorgen bei seinem neuen Klub angekommen, wie «Sky» berichtet und auch mit Videoaufnahmen belegt.

Schalke nutzt eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Tanaka, die wegen des Abstiegs der Fortuna auf 1 Mio. Euro gesunken ist. Der Japaner stiess erst zu Beginn dieses Jahres nach Düsseldorf und wechselt nun zum Bundesliga-Aufsteiger.