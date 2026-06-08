SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Mittelfeldprofi

Japanischer Schalke-Neuzugang bestreitet den Medizintest

Autor: | Publiziert: 8 Juni, 2026 10:19
Japanischer Schalke-Neuzugang bestreitet den Medizintest

Der japanische Mittelfeldspieler Satoshi Tanaka ist zum Medizintest auf Schalke eingetroffen.

Der 23-jährige Defensivspezialist wechselt von Fortuna Düsseldorf nach Gelsenkirchen und ist am Montagmorgen bei seinem neuen Klub angekommen, wie «Sky» berichtet und auch mit Videoaufnahmen belegt.

Schalke nutzt eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Tanaka, die wegen des Abstiegs der Fortuna auf 1 Mio. Euro gesunken ist. Der Japaner stiess erst zu Beginn dieses Jahres nach Düsseldorf und wechselt nun zum Bundesliga-Aufsteiger.

Mehr Dazu
Trikots ausverkauft

Schalke 04 hat ein Problem mit Edin Dzeko
Völlig unumstritten

Schalke-Coach Muslic adelt Katic – und schickt eine Spitze Richtung FCZ
Schweizer Legionäre

Urs Fischer kommt Traum grosses Stück näher, Michael Frey vermöbelt
Ron-Thorben Hoffmann

Schalke 04 hat eine neue Nummer 1
Starke Leistungen im Klub

Loris Karius bringt sich als WM-Goalie ins Spiel
Mehr entdecken
Neuer Mittelfeldprofi

Japanischer Schalke-Neuzugang bestreitet den Medizintest

8.06.2026 - 10:19
Zuletzt in Düsseldorf unter Vertrag

Schalke schnappt sich Schnäppchen Tanaka

7.06.2026 - 16:13
Von 4-4-2.ch angekündigt

Bestätigung erfolgt: St. Galler Talent Timo Wiesner wechselt zu Schalke 04

3.06.2026 - 17:29
Neuer Vertrag

Schalke 04 hat Edin Dzeko ein konkretes Angebot unterbreitet

2.06.2026 - 13:51
Intensive Gespräche

Cedric Itten könnte noch vor der WM bei einem Bundesliga-Klub anheuern

1.06.2026 - 16:29
„Niemand hat mich gefragt“

Draxler spricht über mögliche Schalke-Rückkehr

31.05.2026 - 09:07
Wechsel nach Deutschland

Exklusiv: Schalke 04 schnappt sich FCSG-Juwel Timo Wiesner

22.05.2026 - 10:04
Schalke jagt Ekomié

Bundesliga-Rückkehrer mischt im Transferpoker mit

19.05.2026 - 14:48
Auf Schalke gefloppt

Ex-Winti-Stürmer Christian Gomis steht vor Wechsel nach Österreich

18.05.2026 - 17:52
Zweijahresvertrag liegt vor

Schalke kommt Coup mit Sead Kolasinac angeblich immer näher

16.05.2026 - 11:09