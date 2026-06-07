Schalke schnappt sich Schnäppchen Tanaka

Der Wechsel von Satoshi Tanaka zum FC Schalke 04 steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Übereinstimmenden Berichten aus Japan sowie von der «Rheinischen Post» und «Sky» zufolge werden die Königsblauen die Ausstiegsklausel des Mittelfeldspielers ziehen.

Diese soll nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf von ursprünglich zehn Millionen auf lediglich eine Million Euro gesunken sein. Für Schalke wäre das ein bemerkenswerter Deal. Noch vor wenigen Wochen galt Tanaka als einer der begehrtesten Spieler im Düsseldorfer Kader. Neben Schalke sollen auch Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund den japanischen Nationalspieler beobachtet haben.

Der 23-Jährige war erst vor einem halben Jahr von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Teams. Intern soll Tanaka auf Schalke als absoluter Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld gegolten haben. Entsprechend entschlossen haben die Verantwortlichen offenbar gehandelt, um die günstige Ausstiegsklausel zu nutzen.