Draxler spricht über mögliche Schalke-Rückkehr

Die Rückkehr von Julian Draxler zum FC Schalke 04 bleibt vorerst reine Spekulation – ausgeschlossen ist sie für den Weltmeister von 2014 aber offenbar nicht. Im Interview mit der «WAZ» sprach Draxler über seinen Jugendverein und machte deutlich, dass er die Entwicklung der Königsblauen nach dem Bundesliga-Aufstieg positiv sieht.

„Wenn Schalke den eingeschlagenen Weg konsequent weitergeht, wird der Klub vielleicht nicht morgen um internationale Plätze mitspielen und auch nicht übermorgen. Aber Schritt für Schritt können sie sich wieder etwas aufbauen und sich nachhaltig in der Bundesliga etablieren“, erklärte der 32-Jährige. Auch auf eine mögliche eigene Rückkehr angesprochen, liess Draxler die Tür zumindest einen Spalt offen.

„Niemand hat mich bisher gefragt“, sagte der frühere Nationalspieler. Gleichzeitig zeigte er sich realistisch: „Ich bin nicht mehr 22 Jahre alt. Ich müsste erst einmal beweisen, dass ich überhaupt noch auf diesem Niveau spielen kann.“ Damit dämpfte Draxler mögliche Hoffnungen zwar etwas, komplett ausschliessen wollte er ein Comeback auf Schalke aber nicht. Nach dem Wiederaufstieg dürfte bei den Gelsenkirchenern ohnehin zunächst der Klassenerhalt oberste Priorität haben. Draxler selbst spricht von einem „nackten Überlebenskampf“ in der kommenden Bundesliga-Saison.