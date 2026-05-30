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Arsenal unterliegt im Elfmeterschiessen

PSG verteidigt die Champions League

Autor: | Publiziert: 30 Mai, 2026 21:11
PSG verteidigt die Champions League

Paris Saint-Germain bleibt Europas Nummer eins. Die Franzosen haben das Finale der UEFA Champions League in Budapest gegen den FC Arsenal mit 5:4 nach Elfmeterschiessen gewonnen und damit ihren Titel erfolgreich verteidigt.

Für die Gunners begann der Abend perfekt. Bereits nach etwas mehr als fünf Minuten brachte Kai Havertz Arsenal in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld zog der deutsche Nationalspieler davon und jagte den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte. Kurz vor der Pause hatte Havertz sogar das 2:0 auf dem Fuss, scheiterte aber.

PSG fand nach der Pause zurück ins Spiel. Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé verwandelte in der 65. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1 und hielt die Pariser damit im Spiel. Weil danach keine weiteren Treffer fielen, musste das Elfmeterschiessen entscheiden. Dort behielten die Franzosen die Nerven. Der entscheidende Fehlschuss kam von Gabriel, der PSG endgültig den Titel bescherte.

Für PSG und Trainer Luis Enrique ist der Triumph dagegen historisch. Nach den Erfolgen 2015 mit FC Barcelona sowie 2025 und 2026 mit Paris gewann Enrique die Königsklasse zum dritten Mal und zog damit mit einigen der erfolgreichsten Trainer der Wettbewerbsgeschichte gleich.

Besonders bemerkenswert: PSG gelingt als erst zweitem Klub nach Real Madrid die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League. Mit einem der jüngsten Spitzenkader Europas könnte die Dominanz der Pariser noch lange nicht beendet sein.

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